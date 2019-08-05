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Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

DENİZLİ'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha önce de iki kez yandığı öğrenilen fabrika sahiplerinin yakınları ise itfaiye ekiplerini darbetti, basın mensuplarının görüntü almasını engelleyerek kamerasını kırdı.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Su ve Kanal İdaresi'ne (DESKİ) ait 42 araç ve 87 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevleri kontrol altına almak çalışma başlatırken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrikada, iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangında fabrikadaki atıkların bulunduğu arka kısım, alevler nedeniyle büyük hasar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikadaki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, kimyasal atıkların bulunduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alevlere müdahalesi devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Yangının çıktığı katı atık tesisinin, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördüğü öğrenildi.

İTFAİYECİLERE VE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, firma sahibinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli grup, bazı itfaiye erlerini darbetti. Yangını görüntüleyip haber yapmak isteyen basın mensupları yine aynı grup tarafından engellendi. Bir basın mensubunun kamerası saldırı esnasında kırıldı.

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