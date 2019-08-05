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Vahşi cinayetin failleri yakalandı

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Sarıyer Belgrad Ormanı’nda geçtiğimiz günlerde ölü bulunan şahsın, taksisine aldığı iki şüpheli tarafından otomobili hızlı sürmediği için bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafından yakalanan ve taksicinin parası ile aracını gasp ettikleri öğrenilen biri yaşı küçük olan iki şahıs, sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Sarıyer Belgrad Ormanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormana gezintiye çıkan vatandaşlar tarafından erkek bir ceset bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda cesedi 33 yaşındaki Volkan Karakaya’ya ait olduğu tespit edildi. Şahsın zaman zaman korsan taksicilik yaptığı bilgisine ulaşan polis, şahısların Karakaya’nın parasını ve aracını da gasp ettiğini tespit etti.

Soruşturma devam ettiği esnada cinayet polisi, iki şüphelinin Karakaya’nın taksisine bindiği bilgisine ulaştı. Şahısların peşine düşen polis, Adem A.(18) ve Y.A.’yı(15) önceki gün düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Otomobili hızlı sürmediği için öldürmüşler
Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından cinayetin detayları da ortaya çıktı. Şahısların Karakaya ile Eyüpsultan’dan Belgrad Ormanı’na 80 lira karşılığında götürmesi için anlaştığı öğrenildi. Seyir esnasında şahısların sürücüye daha hızlı gitmesini söyledikleri ancak sürücünün kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Sonrasında şahısların Karakaya’yı bıçakla öldürdükleri ve cesedini de ormanlık alana sakladıkları öğrenildi. 
Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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