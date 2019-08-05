İzinsiz arandığınızda bunu yapın 75 bin TL cezası var

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, bir yatırım şirketi tarafından izinsiz olarak reklam amacıyla aranmış olan bir kişinin yaptığı şikâyeti değerlendirdi, şirkete tam 75 bin TL ceza verdi.

Karara göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verirken, ilgili kişinin verilerini nereden ve nasıl elde ettiğine dair şirketin şikayetçi şahsa açıklama yapmasını istedi. Ayrıca şikayetçiye, kendi kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gerekçesiyle Türk Ceza Kanununda yer alan haklarını kullanabileceği hatırlatıldı.

Gelişen teknoloji ve değişen reklam anlayışı zaman zaman vatandaşların anayasal hakkı olan kişisel verilerin korunması hakkının ihlali gibi kişilerin aleyhine oluşacak sonuçlar doğurabiliyor. Bunun son örneklerinden biri de bir vatandaşın Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurusuyla ortaya çıktı.

Reklam amacıyla aranması...

“Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir kişisel veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi ve reklam amacıyla aranması hakkında Kuruma yaptığı başvuru” ile ilgili 08/07/2019 tarihli ve 2019/204 sayılı Kurul Karar Özeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre ilgili kişiyi reklam amaçlı izinsiz arayan şirkete 75 bin TL para cezası verildi.

İzniniz olmadan rahatsız ediliyorsanız bunları yapın!

Yasalara rağmen birçok firmanın izinsiz SMS attığını, izin alınmadan aramaya veya e-posta göndermeye devam ettiğini görüyoruz. Bakanlık bu firmaları şikayet etmek için İnternet üzerinden bir şikayet sistemi kurdu.

Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemi

Kurulan sistem üzerinde cep telefonunuza gelen izinsiz SMS veya izinsiz aramaları şikayet edebiliyorsunuz.

Üstelik çok basit!

Reklam SMS’leri yasaklanırken, birçok firma tüketiciye SMS, E-Posta göndermeye ve aramaya devam ediyor.

İzinsiz SMS, arama veya E-Posyayı nasıl şikayet edeceğim?

Çok basit! Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemine (tiss.gtb.gov.tr) girdiğiniz zaman küçük bir ekran sizi karşılıyor. Bu ekrana E-Devlet şifresi veya TC Kimlik numaranızı, doğum yılınızı ve cep telefonu numaranızı giriyorsunuz.

Giriş butonuna bastığınız zaman cep telefonunuza bir onay kodu geliyor. Bu kodu sisteme giriyoruz ve şikayet ekranı açılıyor.

Şikayet ekranı üzerinde sol tarafta işlem menüsüne dikkatle bakarsanız,

Kısa mesaj (SMS) şikayeti,

Sesli arama şikayeti,

E-posta şikayetini seçilebiliyorsunuz. SMS, arama ya da izinsiz e-posta seçeneklerinden size gelen mesajın kategorisini seçiyorsunuz. Sağ bölümde ise detaylar karşımıza geliyor.

E-posta adresinizi

Ev adresinizi ve diğer bilgileri dolduruyor, sonrasında “Şikayete Konu Ticari Elektronik İleti Hakkında Bilgiler” bölümüne geliyorsunuz. Bu bölümde;

Cep telefonu numaranızı

GSM operatörünüzün adını

İletiyi gönderen telefon numarasını

İletinin başlık bilgisini

İletinin tarihi ve saati

Bilgilerini dolduruyorsunuz. Hemen alt taraftaki “Ticari elektronik ileti onayım olmadan gönderilmektedir” seçeneğini işaretleyip şikayetinizi yapabiliyorsunuz.