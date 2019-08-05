Hangi lider kaç saat uyuyor! İşte dünya liderlerinin uyku süreleri
Dünya liderlerinin uyku süreleri hakkında yapılan bir araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yapılan araştırmada en uykucu lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çıktı.
Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre 18 ile 65 yaş arasındaki bireylerin günde 7 ile 9 saat uyuması gerektiği ortaya çıktı. Yoğun siyasi gündem dolasıyla dünya liderleri bu uyku düzenine uymuyor.
İşte dünya liderlerinin uyku süreleri
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Barack Obama - Eski ABD Başkanı Barack Obama, günde 6 saat uyuyor.
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İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, 2-4 saat arası uyuyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 saat uyuyor.
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