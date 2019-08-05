Hangi lider kaç saat uyuyor! İşte dünya liderlerinin uyku süreleri

Ulusal Uyku Vakfı tarafından yapılan araştırmaya göre 18 ile 65 yaş arasındaki bireylerin günde 7 ile 9 saat uyuması gerektiği ortaya çıktı. Yoğun siyasi gündem dolasıyla dünya liderleri bu uyku düzenine uymuyor.



İşte dünya liderlerinin uyku süreleri