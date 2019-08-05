Kayseri'de hırsızlar motosikleti sırtladılar

Kayseri'de hırsızlar gözlerine kestirdikleri motosikleti çaldı.



Kayseri'nin Beyazşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, caddede arabayla dolaşan hırsızlar, bir apartmanın bahçesinde park halinde bulunan motosikleti görünce durdu.

İndikleri aracın bagajını ayarlayan hırsızlardan biri bahçeye girerek 46 AAS 211 plakalı motosikletin kilidini kırmaya çalıştı. Kilidi kıramayan hırsız, aracın yanında bekleyen arkadaşından yardım istedi.

İki hırsız motosikleti taşıyarak bahçeden çıkardı ve kendilerini bekleyen aracın bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

Motosikletin sahibi hırsızlık sonrasında polis merkezine şikayette bulunurken, polis ekipleri olayla ilgili olarak çalışma başlattı.