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Üç kamu bankasından kredi desteği! Firmalara 1.7 milyarlık kredi kullandırdı

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Üç kamu bankasından kredi desteği! Firmalara 1.7 milyarlık kredi kullandırdı

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ortaklığıyla yürütülen İvme Finansman Paketi kapsamında, 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL Kredi Limiti tahsis edilirken, 1,7 milyar TL kredi kullandırıldı.

Yapılan ortak açıklamada şöyle denildi: 23 Mayıs 2019 tarihinde ülke ekonomisinin istikrarlı büyümesi, gelişmesi, dünya ticaretinden hak ettiği payı alması ve cari dengeye olumlu katkı sağlamak amacı ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından İvme Finansman Paketi uygulamaya alınmıştır.

İhtiyaç duyulacak işletme kredileri

Bu paketle istihdam katkı oranı ve ihracat/döviz geliri potansiyeli yüksek olmasına karşın, ithalat bağımlılığı olduğu için ülkemizin dış ticaret açığı vermesine sebebiyet veren sanayi sektöründe yer alan, hammadde-ara malı üreten, makine imalatı yapan ve yerli makine alımı yapan firmaların yeni yatırımları ve yatırım sonrasında ihtiyaç duyacakları işletme kredileri ile soya, ayçiçeği, mısır ve yem üretiminin desteklenmesine yönelik yatırım ve işletme kredileri kullandırılması hedeflenmiştir.

İvme Finansman Paketi

Temmuz 2019 sonu itibariyle üç bankamız tarafından İvme Finansman Paketi kapsamında 11 bin 500 firmaya 5.2 milyar TL kredi limiti tahsis edilmiş, 1.7 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır. Orta ve büyük ölçekli firmalara kredi kullandırımı yatırım kapsamında satın alınan makinelerin teslimlerine bağlı olarak devam etmektedir."

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