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Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna askeri harekat' çıkışına ABD'den yanıt!

Erdoğan'ın 'Fırat'ın doğusuna askeri harekat' çıkışına ABD'den yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fırat'ın doğusu" açıklamasına yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus,'"Türkiye’nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir" diye konuştu.

Rus basınına konuşan Ortagus, “Suriye’nin kuzeyinde planlanan bu tür tek taraflı askeri eylemler, özellikle ABD’li askerlerin harekat bölgesinin yakınında bulunma olasılığı, ABD’nin ve yerel Suriyeli partnerlerin IŞİD karşıtı operasyonlarının sürmesi nedeniyle ciddi endişe yaratıyor” dedi.

Ortagus, bu tür eylemleri kabul edilemez bulduklarını kaydederek, Türkiye’ye bir kez daha ortak yaklaşım belirlenmesi için ABD’yle çalışma çağrısında bulunduklarını belirtti.

Ortagus, ABD’nin güvenli bölge konusunda Türkiye’yle yoğun istişareleri sürdürdüğüne de dikkat çekti.

"Ortak çıkara zarar verir"

ABD’li sözcü, “Bu diyaloğun sınır bölgesinde güvenliği sağlamaya yönelik yegane yöntem olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin mutabakat sağlamadan düzenleyeceği her türlü askeri harekat, bu ortak çıkara zarar verir” ifadelerini kullandı.

"Fırat’ın doğusuna gireceğiz"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü açıklamasında “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık” demişti.

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