Ben Fero kucak dansı videosu izleyen yuh çekti!

Son günlerin en çok konuşulan RAP müzik şarkıcılarından biri olan Ferhat Yılmaz yani Ben Fero'nun kucak dansı videosu olay oldu. Gittiği bir gece kulübünde siyahi hayranına kucak dansı yaptıran Ben Fero'nun videosu olay oldu tepkiler yağdı.

RAP müziği denince son günlerde adından en çok söz ettiren isimlerinden başında Ben Fero geliyor. Demet Akalın ile yaptığı düet sonrsı daha geniş kitlelere yayılan Ben Fero'nun son videosu olay oldu. Gece kulübünde hayranına kucak dansı yaptıran Ben Fero, tepki çeken kucak dansı videosunu sansürsüz yayınlayınca kriz çıkardı.

Her yaptığı olay olan Ben Fero'nun bu paylaşımı kısa sürede magazin basınının gündemine düştü ve sosyal medya aracılığı ile geniş kitlelere ulaştı. Tepki çeken kucak dansı videosunu binlerce kişi izledi.

Gerçek adı Ferhat Yılmaz olan ve aslen Almanyalı olan Ben Fero'ya en büyük tepki ise yine takipçilerinden geldi. Siyahı bir hayranına kucak dansı yaptıran ve rezil görüntüleri sansürsüz bir şekilde yayınlayan Ben Fero tepkilerin hedefi oldu.

Biz bu skandal videoyu yayıncılık gereği sizlerle paylaşamıyoruz. Fakat gelen tepkilerden bazılarını sizlere sunuyoruz

Peki son günlerin olay ismi Ben Fero kimdir, kaç yaşında, hangi şarkıları var... Gelin birlikte tanıyalım...

Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar satan Fero, sağlık turizmi ile uğraşmıştı. 68 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden ünlü rapçi babasının Trabzonlu annesinin ise Sivaslı olduğu söyledi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile bilinen Fero, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven ile paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.