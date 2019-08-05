Kaz Dağları için bir araya geldiler! 'Bu bir kurtarma eylemi'

Kaz Dağları'na yapılacak olan altın madenine karşı bir araya gelen vatandaşlar, ağaçların kesilmesine karşı 'Su ve Vicdan Nöbeti'nde' bir araya geldi.

Yürüyüşten önce bir araya gelen vatandaşlar ilk olarak çevrecilerin kaleme aldığı "Kaz Dağları Andı" da okudu.

"Siyasi değil tamamen doğa için mücadele ediyoruz"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan şu ifadeleri kullandı: Bu Kaz Dağları’nı kurtarma eylemidir. Kaz Dağları dünyanın ikinci oksijen üreten dağıdır. Mitolojik bir tarihe sahiptir. Bu dağ altıncılar tarafından talan edilmektedir. Sizleri bu mücadelemizde yanımızda görmek istiyoruz. Hepinizi Kirazlı-Balaban tepeye bekliyoruz. Bizim tepkimiz çevre için, canlılar için, oksijen ve ekosistem için. Siyasi değil tamamen doğa için mücadele ediyoruz.

Cumhurbaşkanı’na mektup yazacağız

Bakanların görmeden açıklama yaptığını belirten Başkan Gökhan, “Bakanlığın verdiği ağaç sayısı doğru değil. Onları buraya gelip yerinde görmeye davet ediyoruz. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na katliamın durdurulması için mektup yazacağız. Sesimizi sadece Türkiye’de değil dünyada da duyuracağız. Kanada Başbakanı’na mektup yazıldı. Hukuki süreç devam edecek. Sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam” dedi.

Moğollar ve Fazıl Say konser verecek

Büyük Su ve Vicdan Nöbeti kapsamında Moğollar grubu da bugün kent merkezinde doğa katliamına tepki göstermek için konser verecek. Kaz Dağları’nda çevre katliamının bitirilmesi ve kamuoyunun tepkisinin çekilmesi için dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say 18 Ağustos’ta firmanın faaliyet gösterdiği alanda konser verecek.