İstanbul İzmir arası uçakla yeni otobandan daha ucuz

İSTANBUL ile İzmir arası yeni yapılan otobanla 3.5 saate inerken otobüs, araba, kamyon gibi araçların ücreti tartışma konusu oldu. CHP Sözcüsü uçakla İzmir'e gitmek daha ucuz dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yeni açılan İstanbul - İzmir otobanının fiyatına ilişkin tepki gösterdi. Erdoğan'ın açılışta yaptığı konuşmayı eleştiren Öztrak şunları söyledi:

-"Dün AK Parti Genel Başkanı, genel başkanımız için ipe sapa gelmez sözler sarf etti. Toplam ulaşım masrafı 500 TL’yi buluyor. İstanbul ile İzmir arasında uçak parası 205 lira. Arabada iki kişi olsa kurtarmıyor. Kamyonun gidiş-geliş masrafı bir asgari ücret harcamak durumunda kalıyor. Kamyoncu bu masrafı karşılamaya gücü yetecek mi? Tedarik zincirindeki masrafı arttırıyoruz.

-Eski otoyol ile 25 TL (İstanbul - Ankara arası) ödüyoruz, Avrupa Yakası'na geçersek 8,75 lira. 450 km mesafe. Aradaki fark nereden geliyor. Otoyolların işletme ve finansmanındaki farklılıktan geliyor. Birini devlet yapmış diğerini yandaşlar yapmış, işletiyor. Diğerinde o yoldan geçtiğinde milletimiz para veriyorken yeni otoyoldan geçsen de geçmesen de ödüyorsunuz. Biz bunları dile getirince Saray'ın kibirlisi kızıyor. Bu para Saray'ın ve yandaşların kasasında çıkmıyor doğru."

Tartışma konusu olan İstanbul - İzmir otobanı fiyatları şöyle:

