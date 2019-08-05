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BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin

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BAE'den Türkiye'deki vatandaşlarına uyarı! SIM kartınızı iptal edin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği tarafından Türkiye'deki vatandaşlarına ilginç bir uyarı yapıldı. Büyükelçilik vatandaşları SIM kartlarını iptal etmeleri konusunda uyardı. Gerekçe 'güvenlik' olarak gösterildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, Twitter üzerinden yaptığı duyuruyla Türkiye'deki vatandaşlarını uyardı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ülkelerine dönmek isteyen BAE vatandaşlarının SIM kartlarını iptal etmeleri gerektiği belirtildi. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de bulunan vatandaşların dikkatine! Dönüşe geçmeden önce başkaları tarafından şüpheli işlemlerde kullanılmaması için telefonların SIM kartlarının iptal edilmesi konusunda uyarıyoruz. Böylelikle yasal soruşturmaya uğramayacaksınız."

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