Teknoloji bağımlılığı olanlar dikkat! Çağın yeni hastalığı Başparmak Tendon Sıkışması
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte çağın vazgeçilmezi olan cep telefonları pek çok ortopedik hastalığa sebep oluyor. Özellikle geniş ekranlı telefonlarda uzak noktalara dokunmaya çalışmak başparmak tendonu sıkışmasına yol açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ ise tedbir alınmazsa bu durumun cerrahi müdahaleye kadar gidebileceğini söyledi.
Teknoloji sektöründeki rekabet gün geçtikçe daha da artıyor. Her geçen gün yeni bir modelin çıktığı telefon piyasasında geniş ekranlı telefonlar da yerini aldı. Günlük hayatta kullanıcıların ellerinden düşürmediği telefonlar, tek elle kullanıldığında pek çok ortopedik soruna sebep olabiliyor.
Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte insanlarda en sık görülen hastalık ise 'De Quervain Tenosinoviti', yani başparmak tendonu sıkışması oluyor. Uzmanlar, özellikle geniş ekranlı telefonların uzak noktalarına dokunmaya çalışmanın, tendonun zedelenmesinde büyük faktör olduğunu vurguladı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Emsey Hospital Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yiğit Erdağ, "Başparmağı ilgilendiren bir rahatsızlık baş parmağa giden tendonların yüzük gibi bir halkanın içerisinden geçip, baş parmağa ilerler. O halkanın içerisinde o tendonlar sıkıştığı zaman baş parmağın kullanımı zorlaşır. Şiddetli ağrılarla ortaya çıkar ve biraz uzun dönem sürer. Eğer tedbiri alınmaz ve ilerlerse cerrahi müdahaleye kadar gidebilir" dedi.
Op. Dr. Erdağ sözlerine şöyle devam etti:
"İşimize dair şeylerde vazgeçemiyoruz ancak bunun üzerine bir şey bardağı taşırıyor. Bu genelde kullandığımız telefonlara bağlı olabiliyor. Günde 8 saat klavye başında çalışıyorsun üzerine bir de işte bir 8 saat de telefonla oynayınca bu tendonlar er geç zarar görüyor. Biraz da kendi şartlarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Bir nevi parmaklar bize dur diyor."