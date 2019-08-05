Teknoloji bağımlılığı olanlar dikkat! Çağın yeni hastalığı Başparmak Tendon Sıkışması

Op. Dr. Erdağ sözlerine şöyle devam etti:

"İşimize dair şeylerde vazgeçemiyoruz ancak bunun üzerine bir şey bardağı taşırıyor. Bu genelde kullandığımız telefonlara bağlı olabiliyor. Günde 8 saat klavye başında çalışıyorsun üzerine bir de işte bir 8 saat de telefonla oynayınca bu tendonlar er geç zarar görüyor. Biraz da kendi şartlarımızı kendimiz oluşturuyoruz. Bir nevi parmaklar bize dur diyor."