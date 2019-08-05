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Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Anadolu Ajansı
Kamu çalışanlarına maaşları ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı öncesi kamu çalışanlarına müjdeyi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi. 

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