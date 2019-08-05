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"Ne çay ne de kek bedava" başlıklı haberlere Esenler Belediyesi'nden yanıt!

"Ne çay ne de kek bedava" başlıklı haberlere Esenler Belediyesi'nden yanıt!

Bazı gazetelerde yer alan "Seçim meydanında verilen sözler tutulmadı", "Ne çay ne de kek bedava" başlıklı haberlerle ilgili Esenler Belediyesi açıklama yaptı.

Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, “15 Temmuz Millet Bahçesi’nde, kart karşılığında kendisinin kütüphaneden geldiğini gösteren vatandaşlarımız, tüm gün ücretsiz çay, kahve içip kek ikramından faydalanmaktadırlar. Öte yandan, 65 yaş üstündeki yaşlılarımız da, İkinci Bahar Kıraathanesi’nde çay, kahve, su, kek ikramlarından ücretsiz yararlanabiliyorlar” ifadeleri yer aldı.

Bisiklet ve yürüyüş yolunda araç trafiği

Açıklamada, haberlerde yer alan bisiklet ve yürüyüş yolunda araç kullanımının yasak olmasına rağmen güvenlik görevlilerinin araçlarıyla devriye gezdiği iddiasına yönelik ise bisiklet ve yürüyüş yollarında sürekli araç trafiğinin olmadığına dikkat çekildi. Bu alandaki araçların yaşlı ve engelli vatandaşlar için belirli bir süre taşıma hizmeti verdiği belirtildi.

"Araçlarıyla vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar"

Konuyla ilgili, “Millet Bahçesi’nin genel güvenlik tedbirlerinin alınması ve burayı ziyaret eden hasta, yaşlı, engelli vatandaşların belirli sürelerde taşınması işlemlerinde güvenlik görevlileri, araçlarıyla vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadırlar” denildi.

Demir tellerle çevrili yapı

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’ndeki demir tellerle çevrili yapıyla ilgili öne sürülen iddialara da yanıt verilen açıklamada haberde yer alan fotoğraftaki alanın Rize Evi olduğu belirtildi. Açıklamada, "Demir tellerle çevrili, kapısında kilit olan alan Rize Evi’dir. Bu alan, tadilat çalışmaları sürdüğü, insanların can ve mal güvenliğinin sağlanması için korunmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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