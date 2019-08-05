2. lise tercihleri MEB boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları ne zaman?

LGS sonuçlarına göre öğrenciler MEB tarafından 1. nakil ile boş liselere yerleşti. Şimdi sırada ise boş kalan kontenjanlar için 2. lise nakil işlemleri var. Öğrenciler 2. nakil işlemlerini bugün yani 5 Ağustos ile 10 Ağustos arasında yapacak. 2 nakil sonuçları ise MEB tarafından 10 Ağustos'ta açıklanacak.

2. nakil işlemleri başladı, binlerce lise öğrencisi lise tercihlerini 10 Ağustos'a kadar yapacak. MEB tarafından 1. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından boş kalan lise kontenjanları için 2. nakil işlemleri yapılacak. 5 gün sürecek olan 2. lise tercihlerinin sonuçları 10 Ağustos'ta duyurulacak.

LGS nakil işlemleri 29 Temmuz - 02 Ağustos 2019 tarihleri aralığında yapıldı. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Adaylar şimdi de ikinci nakil başvuru dönemini merak ediyor. Lise ikinci nakil başvuruları ne zaman? diye merak edenler için LGS lise 2.nakil başvuru tarihleri haberimizde yer alıyor..

LİSE İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN: Lise ikinci nakil başvuru dönemi 5-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Birinci nakil başvurularına ek olarak ikinci nakil başvuruları döneminde öğrenciler isterlerse Merkezi Eğitim Merkezlerini de tercih listelerine ekleyebilecekler. Yerleştirmeye esas nakil döneminde bir okula yerleşemeyen öğrencilerin 19-23 Ağustos'ta il-ilçe nakil komisyonlarına başvurmaları gerekecek. Sonuçları ise 6 Eylül'de duyurulacak.

LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR: İlk yerleştirme döneminde sınavla öğrenci alan bir okula yerleşmiş iseniz nakil tercihlerinde yeniden yerel yerleştirme tercihinde bulunmanız gerekmiyor. Sınavla öğrenci alan ve daha çok istediğiniz en çok üç okul seçip okulunuza giderek başvuru yapmanız yeterlidir.

Yerel yerleştirme ile bir okula yerleştirilmiş ancak sınavla öğrenci alan bir okula yerleştirilmek istiyorsanız, kendi puanınıza yakın okullardan en çok üç okul tercih edip okulunuz aracılığı ile tercih işlemlerinizi onaylatmanız yeterli.

Merkezi yerleştirme ile bir okula yerleştirilememiş, yerel yerleştirme ile yerleştirildiğiniz okuldan da memnun değilseniz hem yerel yerleştirme hem de puanınıza yakın okulları seçmek kaydıyla merkezi yerleştirme için 3’er okul seçerek okulunuz aracılığı ile tercih başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

İlk yerleştirme döneminde hiçbir okula yerleştirilmemiş veya ilk tercih döneminde başvuruda bulunmamış iseniz; Yerel yerleştirme için 3 okul, merkezi yerleştirme için kendi puanınıza yakın okullardan 3 okul, pansiyonlu okullardan 3 okul ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinden okul seçebiliyorsunuz.

Nakil tercih başvurularını ilk tercih döneminde olduğu gibi yine okulunuz aracılığı ile yapmanız gerekiyor. Okul tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.