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Radja Nainggolan, Caglari'ye geriye döndü

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Radja Nainggolan, Caglari'ye geriye döndü

Adı daha önce Galatasaray ile de anılan orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Cagliari'ye imza attı. 

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın geçen sezon 38 Milyon Euro karşılığında Inter'e sattığı Radja Nainggolan, Caglari'ye kiralık olarak geri döndü.

Caglari, transferi "Tekrar hoş geldin, Radja!" başlığı ile duyurdu. Daha önce de 2010 yılından 2014 yılına kadar Cagliari forması giyen başarılı orta saha oyuncusu, 2018'e kadar da Roma'da oynadıktan sonra geçtiğimiz sezon Inter'e geçmişti.

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