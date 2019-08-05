Necip Uysal'dan Beşiktaş'a kötü haber
Beşiktaş'ta Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ta sakat futbolcular kervanına Necip Uysal da katıldı. Siyah-beyazlıların Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Necip Uysal'ın durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle 10 gün sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş, "Necip'in MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.