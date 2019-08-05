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Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı

Suriye ordusu Türkiye'yi suçlayıp operasyonları yeniden başlattı

Suriye ordusu, Türkiye'nin Soçi mutabakatıyla üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmediğini iddia ederek ateşkesin sona erdirildiğini duyurdu.

Suriye ordusu, İdlib'de geçen hafta ilan edilen ateşkese son verdi.

Rusya ile Türkiye'nin vardığı anlaşma

Suriye ordusu tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta ilan edilen ateşkesin İdlib'de geçen yıl Rusya ile Türkiye'nin vardığı anlaşmanın uygulanması şartına bağlandığı belirtildi.

"Şartlar yerine getirilmedi"

Söz konusu şartların uygulanmadığı iddia edilen açıklamada, “Ateşkesi şartlı olarak kabul ettik. Bu şartlar yerine getirilmedi. Terör örgütlerine karşı askeri operasyonlarımızı yeniden başlatıyoruz” denildi.

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