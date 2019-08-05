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Giresun'da feci kaza! Ölüler var

Demirören Haber Ajansı
Giresun'da feci kaza! Ölüler var

Tirebolu ilçesinde, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpan ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tirebolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tirebolu ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu, Doğancı köyü mevkiisinde meydana geldi. İbrahim Demir yönetimindeki 28 TC 607 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Kazada, İbrahim Demir, İbrahim, Ali ile Nazire Duman ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İbrahim Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 3 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duman ile Nazire Duman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan sürücü İbrahim Demir'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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