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Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!

Fenerbahçe Lucas Silva transferi için Real Madrid'le anlaştı!

İspanyol medyası, Fenerbahçe'nin Lucas Silva için Real Madrid'le masaya oturduğunu ve anlaşma sağladığını yazdı.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren ve yeni sezonda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe transferde gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

Fenerbahçe, bonservisi 2020 yılına kadar İspanyol ekibinde bulunan Lucas Silva'nın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın kiralanması konusunda Real Madrid ile el sıkıştığı kaydedildi.



Cruzeiro'da kiralık oynuyor
3 sezondur ülkesinde Cruzeiro forması giyen orta saha oyuncusu Lucas Silva, Brezilya temsilcisinde kiralık olarak forma giyiyor.

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