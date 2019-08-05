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Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, bıçak altına yattı

Demirören Haber Ajansı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, bıçak altına yattı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Gönül, yeni sezon hazırlıklarına koruyucu özel bir alçıyla devam edecek.

Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Beşiktaş ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

34 yaşındaki sağ bekin, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

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