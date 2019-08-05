HABER /  EKONOMİ
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor

ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştüklerini belirterek, "Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu görüşme doğrultusunda, Sayın Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylül ayının ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmesinde mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
LGS 2. tercih sonuçları 2019 ne zaman açıklanır MEB nereden bakılır?
Konya'daki korkutan kazanın görüntüleri
Konya'daki korkutan kazanın görüntüleri
Galatasaray Chelsea'den Bakoyoko'yu kiralamak istiyor
Galatasaray Chelsea'den Bakoyoko'yu kiralamak istiyor
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Yorumlar