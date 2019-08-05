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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han telefonda görüştü. İkili görüşmede bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesi hakkında yapılan görüşmede, Hindistan'ın faaliyetlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

Görüşme hakkında açıklama yapan Pakistan Başbakanlık Ofisi, "

Pakistan Başbakanı Imran Han, Hindistan işgali altındaki Keşmir bölgesindeki son gelişmelerle ilgili olarak dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler kapsamında Başkan Erdoğan'ı aradı.
 
Başbakan İmran Han, Hindistan'ın, işgal altındaki Keşmir'in özel statüsüyle ilgili gerçekleştirdiği yasa dışı aktivitelerin, bölgenin barış ve güvenliği noktasında ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.
 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümlerine işaret eden Başbakan İmran Han, Keşmir'in özerklik hakkıyla ilgili sorunlara ilişkin olarak Pakistan'ın diplomatik, ahlakî ve siyasî adımlarını sürdüreceğini yineledi.
 
Başkan Erdoğan ise Keşmir bölgesindeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek Türkiye'nin bu çerçevede kararlı desteğini sürdüreceğini teyit etti." ifadelerine yer verdi.

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