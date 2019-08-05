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Simon dolgu nedir? Türkiye'de Dr. Hüseyin Tırman uyguluyor

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Simon dolgu nedir? Türkiye'de Dr. Hüseyin Tırman uyguluyor

Dünyaca ünlü doktor Dr.Simon Ourian'ın yöntemini Türkiye'de uygulayan isim Hüseyin Tırman, simon dolgu hakkında bilgiler verdi.

BeverlyHills’deki kliniğinde Doktor Simon Ourian ile bir araya gelen ilk Türk Doktor Hüseyin TIRMAN, Hollywood yıldızlarının gözdesi olan teknik ve içeriklerle SİMON MEZO ve SİMON DOLGU adı ile uygulamalarını Nişantaşı’ndaki kliniğinde uyguluyor.

Hüseyin Tırman, simon dolgu hakkında verdiği bir röportajda, şu açıklamalarda bulundu:

"Yüzümüzdeki harmoninin düzenlenmesi, daha genç ya da ideale en yakın hale getirilmesi gerektiğinde simon dolgu beklentilerimiz karşılamak için uygulanıyor."

"Simon dolgu bütüne bakan bir yaklaşım. Simon dolgu ile ideal oranlarda kayıp ne ise tamamını yerine koymak hedeflenir."

picosil

"Sadece dudak ya da gözaltı dolgusu bir fark yaratsa da bütün yüz değerlendirilmediğinde genel görüntümüz bizi tatmin etmiyor. Yani 40 yaşında bir göz çevresi, 50 yaşında yanaklar, 20 yaşında bir dudak ile örtüşmediği için abes duruyor. Bu nedenle simon dolgu ile genel görünümün genç ve sağlıklı duracağı şekilde uygulama yapılabilir."

hüseyin tırman

2 yıldan uzun süre dayanır
Simon dolgu sadece yüze bütünsel bakmak ve ince hesaplamalar değil tabi ki. Aynı zamanda ihtiyacımız olan bölgelerde ne kadar güçlü ya da yumuşak, nasıl karakterde bir dolgu malzemesi gerekiyorsa onun doğru seçilmesi. Üstelik 6 -12 ay dayanan dolgular yerine 2 yıldan daha uzun süre kullanabileceğiniz FDA onaylı 4 farklı içerik ile.

Dokuların karakterleri ve ihtiyaçlarına göre, yüzünüzün tamamında planlanıp yapılan uzun süre kullanabileceğiniz bir tedavi olarak simon dolgu tüm resmi yenileyen ve dayanıklı bir tedavi seçeneğidir.

Hüseyin Tırman'ın simon dolgu ve diğer işlemler hakkında çektiği videolardan bazıları:

Simon dolgu nedir?

Hollywood Güzellerinin Sırları Neler ?

Tek seansta selülit tedavisi nasıl olur?

Yaşlanma karşıtı uygulama: Picosil

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