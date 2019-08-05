Galatasaray Chelsea'den Bakoyoko'yu kiralamak istiyor

İngiliz medyası, Galatasaray'ın Chelsea'de forma giyen Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışma yaptığını yazdı.

Yaklaşan yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bonservisi Chelsea'de bulunan orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Haberde, 2017'de 40 Milyon Sterlin karşılığında Monaco'dan Chelsea'ye gelen Bakayoko'nun Galatasaray'a gönderilmesi konusunda Chelsea'nin de istekli olduğunun altı çizildi.

Milan, Bakayoko'yu transfer etmemişti

Bakayoko, geçtiğimiz sezonu Milan'da 32 Milyon Sterlin'lik satın alma opsiyonu ile beraber kiralık geçirmişti. Ancak maaş dengesini korumak isteyen Milan, Bakayoko'yu transfer etmemişti.