S&P'den kritik açıklama: Türkiye'de bankacılık krizi olasılığı hâlâ var

Standard and Poor's'un geçen hafta Türkiye'nin kredi notuyla ilgili yaptığı değerlendirmeye dair gerçekleştirilen toplantıda, "Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredi stokunun gelecek yıl veya sonrasında yüzde 20 seviyesine doğru yükselmesini bekliyoruz" dendi.

Toplantıdan notlar şöyle:

-Türkiye'de bankacılık krizi olasılığı hala var, ancak risk yılın başlarına göre daha düşük.

-Türkiye'de sermaye kontrolleri uygulanması bizim temel beklentimizden çok uzakta. Sermaye kontrolleri hükümetin başvurabileceği son çare olur.

Türkiye'nin kredi notu

Standard and Poors, cuma gecesi yaptığı açıklamayla Türkiye'nin kredi notunu 'B+', görünümünü 'durağan' olarak teyit etmişti. S&P değerlendirmesinde bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne dikkat çekti.

Not kararına dair yapılan açıklamada, Türkiye’nin bu yıl yüzde 0.5 daralması, gelecek yıl da yüzde 3 büyümesi yönünde beklenti dile getirilirken; bölgesel güvenlik riskleri, ABD ve AB ile ilişkilerin bozulma potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli jeopolitik risklerin sürdüğüne de dikkat çekilmişti.