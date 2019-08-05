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Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti

ADANA’nın Kozan ilçesinde yaklaşık bir ay önce sebebi bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

ADANA’nın Kozan ilçesi Ağlıboğaz Mahallesi Feke Caddesi'ndeki ikamette meydana gelen olayda; eşi ile aralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu eşi Ahmet D. (42) tarafından av tüfeğiyle vurulan ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı halde kaldırılan Meryem D. (31), yaşam savaşını kaybetti. Meryem D.'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Adana'da 29 Haziran'da yaşanan olayda, Ahmet D. (42), tartışma nedeniyle evden uzaklaşan eşini kovalama sonucu yanındaki av tüfeğiyle ateş ederek yaralamış, daha sonra polisi arayıp "Eşimi vurdum otomobille hastaneye götürüyorum." diyerek ihbarda bulunmuştu. Gözaltına alınan Ahmet D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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