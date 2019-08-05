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Çorum'daki yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi

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Çorum'daki yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi

Çorum'un İskilip ilçesi Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

ÇORUM'un İskilip ilçesinde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı meydana gelmezken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sorkun köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere köy sakinleri, İskilip Belediyesi ve İskilip Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Sorkun köyü muhtarı Mehmet Körçoban, AA muhabirine, yangında herhangi can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. 

Yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini dile getiren Körçoban, "İtfaiye ekipleri ve köylülerimizin çabasıyla yangını söndürdük. 7 ev, samanlık ve ahırlarıyla tamamen yandı." diye konuştu. 

Körçoban, yangın nedeniyle 7 ailenin mağdur olduğunu belirterek, hasarın giderilmesi için devletten yardım beklediklerini sözlerine ekledi. 

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