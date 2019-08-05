HABER /  SPOR
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...

Sürpriz ayrılık! Ayhan Akman istifa etti

ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...
Sürpriz ayrılık! Ayhan Akman istifa etti

Yaklaşık 2 ay önce Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü olan Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
Trump'tan beyaz ırkçılığın kınanması için çağrı
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Karabük'te FETÖ'nün yeni yapılanmasına operasyon 19 gözaltı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Döviz karşılığı Türk lirası swap işlemlerinde vade uzatıldı
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını bağlayıp ölüme terk ettiler
ÖNCEKİ HABERLER
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu
BM Teksas'taki terör saldırısını kınadı
BM Teksas'taki terör saldırısını kınadı
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti
Adana'da kocası tarafından vurulan kadın yaşam savaşını kaybetti
ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor
ABD Ticaret Bakanı, ticaret görüşmeleri için Türkiye'ye geliyor
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
Ankara'da avcı kız çetesinden 250 bin liralık gasp
2. lise tercihleri MEB boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları ne zaman?
2. lise tercihleri MEB boş kontenjanlar 2. nakil sonuçları ne zaman?
Yorumlar