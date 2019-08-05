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Tartıştı yetmedi annesi ve kızını bıçakladı!

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Tartıştı yetmedi annesi ve kızını bıçakladı!

Konya'da birlikte yaşadığı 16 yaşındaki K.Ç'yi takip eden 25 yaşındaki Muhammed U., genç kızı sığındığı anne evinde buldu. Muhammet U. genç kız ve annesini bıçakladı.

KONYA'da birlikte yaşadığı 16 yaşındaki kızı ve annesini bıçakladığı iddia edilen kişi tutuklandı. 

Yunak ilçe merkezinde yaşayan Muhammed U. (25), birlikte yaşadığı K.Ç. (16) ile tartıştı. 

K.Ç. tartışmanın ardından annesi İlknur H'nin (56) Akşehir ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki evine gitti.

Muhammed U'nun da K.Ç'nin peşinden gitti evde tartışma büyüdü.  Muhammed U, yanındaki bıçakla anne ve kızını çeşitli yerlerinden yaraladı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile kızı durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. 

Olayın ardından kaçan, daha sonra da suç aleti bıçakla Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Muhammed U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 

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