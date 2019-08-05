Kaz Dağları için bir tepki de Tarkan'dan geldi

Ünlülerin Kaz Dağları'ndaki maden alanıyla ilgili tepkileri sürüyor! Tarkan, Instragram paylaşımında Kaz Dağları'ndaki maden sahasına tepki göstererek rant için doğa katliamının durması gerektiğini söyledi.

Kaz Dağları'ndaki altın maden sahasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Bir grup vatandaşın başlattığı maden sahasına ilişkin protestoya ünlü sanatçı Tarkan'dan destek geldi. Instagram paylaşımında doğanın katledildiğini söyleyen Tarkan, çalışmaların durmasını istedi.

Paylaşımı kısa sürede onbinlerce kullanıcı tarafından beğenilen Tarkan, Kaz Dağları'ndaki maden sahasına tepki gösterdi.

İşte Ünlü sanatçının o paylaşımı;

"Rant uğruna feda edilen Hasankeyf’ler, Allianoi’ler, Karadeniz’in dereleri, ormanları. Dikilen çirkin beton yığınları için kesilen binlerce yıllık zeytin ağaçları. Kurutulan göller, kirletilen, zehirlenen denizler, topraklar. Altın için feda edilen güzelim Kaz dağları ormanları.

Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle?

Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı.

Halkın oylarıyla bulundukları noktaya gelen yetkililer kendilerini o ülkenin sahibi sanıp istediklerini yapma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar?

Vatandaş kendi toprağını, doğasını savunmaya, korumaya kalktığında bir de vatandaşa ayar verip, kafa tutup, tehditler savuruyorlar.

Yeter artık. Bi durun, kendinize gelin.Sizlere emanet edilen bu topraklara ve de temsilcisi olduğunuz halkınıza ihanet etmeyin artık.

Bi elinizi kalbinize koyun da vicdanınıza kulak verin artık.

Rant için bu doğa katliamlarına bir son verin artık."