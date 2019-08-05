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Saatler sonra kontrol altına alınan orman yangınında sabotaj şüphesi

Saatler sonra kontrol altına alınan orman yangınında sabotaj şüphesi

Bursa'da saat 09:30 sıralarında başlayan yangın 13 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Valisi Canbolat'tan ise sabotaj açıklaması geldi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 09:30 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle saatlerce söndürülemedi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale edilirken itfaiye erleri ve arama-kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yolları açtı.

Vali Canbolat yaptığı açıklamada, Çivili Mahallesi'ndeki dağlık ve ormanlık alanda 5 ayrı noktada yangın çıktığını söyledi. Bölgeye derhal Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirten Canbolat, " 5 yangın söndürme helikopteri de bölgede, 2 tane daha geliyor. Şu an itibarıyla 9 ayrı bölgede yangın devam ediyor. Her türlü müdahale yapılıyor ve olayın çıkış nedeniyle ilgili de jandarma unsurlarımız her yönüyle konuyu araştırıyor. Ciddi bir müdahale yapıyoruz." dedi.


"Şüphelerimiz var ama şu an konuşmak için erken"

Vali Canbolat, çevre illerden de takviye ekiplerin geldiğine dikkati çekerek, "Yangın, 3 kilometrelik bir alan dahilinde yürüyor. Mesafeli yangınlar var. Şu ana kadar tespitlerimize göre can kaybı yok ama ormanımız zarar gördü. Ne kadar alan zarar gördü, bunu daha sonra paylaşacağız." dedi.

Canbolat, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü belirterek, "Olayı her yönüyle araştırıyoruz. Şüphelerimiz var ama şu an bu konuda konuşmak için erken. İl Jandarma Komutanlığı tüm ekipleriyle bölgede. Arkadaşlarımız her türlü ihtimali değerlendiriyor. İnşallah bu akşam bir sonuç almış oluruz. Bu felaketten, bu afetten kurtulmuş oluruz." diye konuştu.

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