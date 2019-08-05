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Erdoğan'ın sözleri korkuttu! Sözde bayraklar indirildi

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Erdoğan'ın sözleri korkuttu! Sözde bayraklar indirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinin kontrolünü elinde tutan PKK/PYD terör örgütü, sınır hattına yakın bölgelerdeki bez parçalarını indirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın sınırda "güvenlik koridoru oluşturacağız" açıklamalarının ardından, sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı. Sınırın sıfır noktasındaki Suriye'nin Tel Abyad kentinde PKK/PYD terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, örgüt tarafından sökülmeye başlandı.


Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Bursa'da yaptığı konuşmada Suriye'nin kuzeyine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Erdoğan konuşmasında, "Biz Afrin'e girdik, Cerablus'a da girdik, biz El Bab'a da girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya'yla da paylaştık, Amerika'yla da paylaştık. O bölgede güvenlik koridoru oluşmalı" demişti.

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