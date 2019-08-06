Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı 314 tona çıktı

Şubatta 31.5 tonluk alımla TCMB, dünyada söz konusu ayda ilk sırada yer aldı.

TCMB’nin toplam rezervleri içinde sahip olduğu altının payı iki yılda yüzde 5.7’den yüzde 16.6’ya yükseldi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2019’un ilk altı ayında dünyada merkez bankalarının toplam altın alımı 15.7 milyar dolar bedelle 374.1 ton olurken, bunun yüzde 16.2’sine denk gelen 60.6 tonluk bölümünü yaklaşık 2.5 milyar dolarlık bedelle tek başına TCMB yaptı.

Şubatta dünyada birinci sırada yer aldı

Şubatta 31.5 tonluk alımla TCMB, dünyada söz konusu ayda ilk sırada yer aldı.