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İzmir’de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastanelik oldu

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İzmir’de amonyak gazından zehirlenen 25 işçi hastanelik oldu

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir tavuk fabrikasında soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından etkilenen 25 işçi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bağyurdu Mahallesi’nde bir tavuk fabrikasının parça paket bölümünde gece vardiyasında çalışan 25 işçi, bulantı, kusma ve nefes darlığı gibi şikayetlerle fabrika yetkililerine başvurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine işçiler, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerin soğuk hava deposundan sızan amonyak gazından zehirlendiği belirlendi.

Gazdan etkilenen 12 işçinin İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne sevk edileceği aktarıldı.

İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. AA

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