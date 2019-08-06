İzinsiz SMS, arama veya maili şikayet! Kişisel verileri koruma kurulu başvurusu

Cep telefonunuzdan sizi arayıp reklam propagandası yapanları Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na şikayet edebilirsiniz. Bunun için tiss.gtb.gov.tr adresine girmeniz gerekiyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bir kişiyi cebinden arayıp reklam yapan bir şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Haliyle hepinizin böyle bir şikayette bulunma hakkınız var. Sizi izniniz olmadan cep telefonunuzdan arayıp reklam- kampanya gibi konularda rahatsız edemezler.

İzniniz olmadan rahatsız ediliyorsanız bunları yapın!

Yasalara rağmen birçok firmanın izinsiz SMS attığını, izin alınmadan aramaya veya e-posta göndermeye devam ettiğini görüyoruz. Bakanlık bu firmaları şikayet etmek için İnternet üzerinden bir şikayet sistemi kurdu. Kurulan sistem üzerinde cep telefonunuza gelen izinsiz SMS veya izinsiz aramaları şikayet edebiliyorsunuz.

İzinsiz SMS, arama veya E-Posyayı nasıl şikayet edeceğim?

Çok basit! Ticari Elektronik İleti Şikayet Sistemine (tiss.gtb.gov.tr) girdiğiniz zaman küçük bir ekran sizi karşılıyor. Bu ekrana E-Devlet şifresi veya TC Kimlik numaranızı, doğum yılınızı ve cep telefonu numaranızı giriyorsunuz.

Giriş butonuna bastığınız zaman cep telefonunuza bir onay kodu geliyor. Bu kodu sisteme giriyoruz ve şikayet ekranı açılıyor.

Şikayet ekranı üzerinde sol tarafta işlem menüsüne dikkatle bakarsanız,

Kısa mesaj (SMS) şikayeti,

Sesli arama şikayeti,

E-posta şikayetini seçilebiliyorsunuz. SMS, arama ya da izinsiz e-posta seçeneklerinden size gelen mesajın kategorisini seçiyorsunuz. Sağ bölümde ise detaylar karşımıza geliyor.

E-posta adresinizi

Ev adresinizi ve diğer bilgileri dolduruyor, sonrasında “Şikayete Konu Ticari Elektronik İleti Hakkında Bilgiler” bölümüne geliyorsunuz. Bu bölümde;

Cep telefonu numaranızı

GSM operatörünüzün adını

İletiyi gönderen telefon numarasını

İletinin başlık bilgisini

İletinin tarihi ve saati

Bilgilerini dolduruyorsunuz. Hemen alt taraftaki “Ticari elektronik ileti onayım olmadan gönderilmektedir” seçeneğini işaretleyip şikayetinizi yapabiliyorsunuz.