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Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı

Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüşüp, Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüşüp, Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonlara arayarak Keşmir bölgesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Hindistan ve Pakistan arasında gerilime neden olan Keşmir bölgesi hakkında yapılan görüşmede, Hindistan'ın faaliyetlerinin endişe verici olduğu belirtildi.

Erdoğan endişesini dile getirdi

Pakistan Başbakanı Imran Han, Hindistan işgali altındaki Keşmir bölgesindeki son gelişmelerle ilgili olarak dünya liderleriyle yaptığı görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Başbakan İmran Han, Hindistan'ın, işgal altındaki Keşmir'in özel statüsüyle ilgili gerçekleştirdiği yasa dışı aktivitelerin, bölgenin barış ve güvenliği noktasında ciddi sonuçlar doğuracağını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çözümlerine işaret eden Başbakan İmran Han, Keşmir'in özerklik hakkıyla ilgili sorunlara ilişkin olarak Pakistan'ın diplomatik, ahlakî ve siyasî adımlarını sürdüreceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Keşmir bölgesindeki son gelişmelerden dolayı duyduğu endişeyi dile getirerek Türkiye'nin bu çerçevede kararlı desteğini sürdüreceğini teyit etti." ifadelerine yer verdi.

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