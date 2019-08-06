Komünist Başkan Maçoğlu krizde! İşçi maaşlarını verecek durumda değiliz

Kamuoyunda 'Komünist Başkan' olarak bilinenFatih Mehmet Maçoğlu iddialı girdiği 31 Mart yerel seçimlerinde kazanıp Tunceli Belediye Başkanı olduktan kısa bir süre kriz yaşamaya başladı.

31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen 'Komünist Başkan' lakaplı Fatih Mehmet Maçoğlu, kayyımdan sonra belediyeyi çalışamaz hale getiren borçlarla karşı karşıya bırakıldıklarını belirterek, “Belediye 2 yıl durdurulacak şekilde borçlandırılmış, hareket edemiyoruz” dedi.

'İşçi maaşlarını, çalışanların özlük haklarını verecek durumda değiliz'

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'e konuşan Maçoğlu, "Başka kamu kurumlarının yapması gereken işler belediye tarafından yapılmış. Örneğin karayollarının ışıklandırılmasının belediye tarafından yapılmış olmaması lazım. Belediye 2 yıl durdurulacak şekilde borçlandırılmış, hareket edemiyoruz. Bırakın onları işçi maaşlarını, çalışanların özlük haklarını verecek durumda değiliz.

Ama biz buna dair birkaç çalışma planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları açıklayacağız. Özellikle dayanışma üzerinde bir çalışma yürütmek istiyoruz. Belediyenin de üreteceği projelerle bu iki yılı hareket ettirme gibi bir çabamız var" ifadesini kullandı.

Zor günler bekliyor

Maçoğlu'nun bu demeçlerinden sonra belediye bir açmaza girdiği ve onu zor günlerin beklediği şeklinde yorumlar geldi.