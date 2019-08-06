İstanbul'da tramvaya su tankeri çarptı

İstanbul'da Topkapı alt geçidinde Çapa yönünde ilerleyen tramvaya su tankeri çarptı. Kaza nedeniyle seferler Bağcılar - Cevizlibağ ve Topkapı - Kabataş arasında yapılıyor.

Cevizlibağ'da Topkapı istikametine giden tramvaya su tankeri çarptı. Kazada yaralanan olmazken tramvay seferleri çift yönlü durduruldu. Tramvaydaki yolcular boşaltıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü durdurulurken, olay yerine sağlık ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul görevlileri ve polis ekipleri çağrıldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı

Tramvaydan tahliye edilen yolcular, bir önceki ya da bir sonraki duraklara yürüyerek aktarma yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.





Seferlerde aksama

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, teknik bir arıza sebebiyle seferler Bağcılar- Cevizlibağ ve Topkapı- Kabataş istasyonları arasında yapılmaktadır." bilgisi verildi.