Davutoğlu vaz mı geçti? Gündem yaratan iddiadan sonra Selçuk Özdağ'dan yanıt!

Yani parti kuracağı anlaşılan Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündem yaratan "parti kurmaktan vazgeçti" iddiasına Davutoğlu ile birlikte olduğu gözlenen Eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, "Davutoğlu kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. Bunların hepsi spekülasyon" diyerek cevap verdi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yani parti kurmaktan vazgeçtiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Eski AK Parti Manisa Milletvekili Özdağ konuya ilişkin yalanlama geldi.

Selçuk ' "Davutoğlu kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürüyor. Bunların hepsi spekülasyon" dedi.

Selçuk Özdağ, Tarafsız Haber Ajansı'ndan Mehtap Gökdemir'e konuştu. Davutoğlu'nun yol haritası hakkında bilgi veren Özdağ, şöyle dedi:

"Ayın 9'unda Konya'da Taşkent'te kendi memleketinde bir yemek veriyor bir milletvekilimiz kendisine Abdullah Başcı İstanbul Milletvekili bir yemek veriyor kendisine eski AK Parti milletvekili. Aynı memleketliler. Ağustos ayının son haftasında Sakarya'da bir konuşma yapacak Sayın Davutoğlu. Eylül ayının üçüncü haftasında Manisa'da bir konuşma yapacak."

Vazgeçti iddiasına yanıt

Davutoğlu'nun kararlı bir şekilde yolculuğunu sürdürdüğünü vurgulayan Özdağ, "Türkiye'nin meseleleri üzerine kafa yoruyor. Türkiye'nin siyasi, ekonomik, kültürel her konusuyla ilgili dış politikası dahil olmak üzere bunlarla ilgili kafa yoruyor. Geçen gün bazı gazetelerde çıktığı gibi veya bazı gazetecilerin yorumladıkları gibi 'Sayın Davutoğlu vazgeçti' gibi bunlar hepsi spekülasyon hatta manipülasyon, spekülasyon yok öyle bir şey. Sayın Davutoğlu bir hedef koymuş o hedefe doğru yürüyor." dedi.

Erdoğan'ın hain çıkışına cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hain" çıkışını da değerlendiren Özdağ, "Herkesin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin siyaset yapma, herkesin demokratik haklarını kullanma hakkı vardır. Ve bu haklarını kullanırken mevcut yasalar ve Anayasa çerçevesinde yapan herkes de başımızın tacıdır, üniter yapı içerisinde, devletin bütünlüğü içerisinde, terörü teşvik etmedikçe, teröre bulaşmadıkça, terörü övmedikçe, ırkçılığı övmedikçe herkes bu tür insan haklarından faydalanır, böyle bakmak lazım." ifadelerini kullandı.

Özdağ açıklamalarına şöyle devam etti:

"Siyaseti düzgün yapmak istiyoruz"

Siyaseti naif yapmak lazım, siyaseti bir Yunus diliyle Mevlana diliyle Hacı Bektaş diliyle bir Mahsuni diliyle bir Aşık Veysel diliyle yapmak lazım. O zaman bu bize huzur getirir, barış getirir, zenginlik getirir, özgürlük getirir. Eğer burada başka diller kullanmaya başlarsak kamplaşmayı, kutuplaşmayı ve aynı zamanda huzursuzluğu, fakirliği getirir bize. O nedenle özellikle bu konu Sayın Cumhurbaşkanı'na düşüyor bu vazife daha çok bu görev. Siyaseti düzgün yapmak istiyoruz, açık yapmak istiyoruz, şeffaf yapmak istiyoruz, yolumuza devam ediyoruz

"Bir parti demeyelim de bir siyasi hareket"

"Bir parti demeyelim de bir siyasi hareket ve Türkiye üzerine kafa yoran insanların birlikte oldukları bir araya geldikleri bir hareket. Bugünden yarına her an Türkiye'de her şey olabilir. Bir tarih vermek doğru değil siyasette. Bugün de olur şartlar sizi yarına zorlar. Şartlar sizi iki ay sonrasına zorlar, şartlar üç ay sonrasına zorlar."

"Yeni bir hale ihtiyaç var"

Türkiye'nin problemlerinin ağırlaştığının altını çizen Özdağ, "Gerek ekonomik problemleri ağırlaşıyor, gerek dış politika problemleri ağırlaşıyor, gerek sosyal problemleri ağırlaşıyor, gerek adalet problemleri ağırlaşıyor, hukuk problemleri ağırlaşıyor. Bu ağırlaşan problemleri hafifletmek için Anadolu çocuklarının göreve gelmesi gerekiyor. Görev bilinci içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Vazife bilinci içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Çünkü bugünkü iktidarın artık Türkiye'nin problemlerini çözebilecek bir gençlikte heyecan da ve kolektif akılda olmadığı gözüküyor. O nedenle bu problemleri giderebilecek yeni bir sese yeni yüze yeni oluşumlara ihtiyaç var Türkiye'de. Yeni bir hale ihtiyaç var. Yeni seslere ihtiyaç var, yeni yüzlere ihtiyaç var. Statükoculuk iyi değildir." diyerek sözlerini noktaladı.