Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı

Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı

Renkli karakteri tüm kamuoyu tarafından bilinen son Başbakan, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da rafting yaptı. Yıldırım'ın o anları renkli görüntülere sahne oldu.

Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı - Sayfa 1

Hafta sonunu memleketi Erzincan’da geçiren Binali Yıldırım, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Karasu Nehri'nde rafting yaptı. 

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Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı - Sayfa 2

Geceyi baba ocağı Kayı köyünde geçiren Yıldırım, biri dizi gezi programlarının ardından rafting için Beytahtı Köprüsü mevkiine geldi. 

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Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı - Sayfa 3

Burada çok sayıda rafting sporcusuyla bir araya gelen Yıldırım, daha sonra bota binerek Karasu Nehri'nde rafting yaptı. 

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Erzincan’da rafting yapan Binali Yıldırım'ın renkli anları kameralara yansıdı - Sayfa 4

Yıldırım, “Rafting heyecan verici. Herkese tavsiye ederim. Fırat'ın, Karasu'yun bu sularında hayatın en heyecanlı anlarını yaşamak mümkün” dedi. 

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