Gazişehir Gaziantep Abdul-Aziz Tetteh'yi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, Abdul-Aziz Tetteh ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Gazişehir Gaziantep geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi takımı Dinamo Moskova'da forma giyen Abdul-Aziz Tetteh ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Kırmızı-siyahlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova'da forma giyen Abdul-Aziz Tetteh ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tetteh, Futbol Şube Sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreninde, kendisini üç yıllığına kulübümüze bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza atmıştır. Abdul-Aziz Tetteh'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar dileriz" denildi.

29 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Dinamo Moskova formasını 25 kez giyerken 1 kez gol sevinci yaşadı.