HABER /  YEREL
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun

Rize'de selde kaybolan kişiden acı haber!

ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...
ADV Faizler Düştü! İşte en avantajlı bayram kredileri...
Rize'de selde kaybolan kişiden acı haber!

Dün Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan ve geri dönmeyen Mehmet Aydın’ın (63) bulunması için çalışma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar devam ederken, güvenlik güçlerini arayan vatandaşlar, İstiklal Caddesi üzerinde yapılan istinat duvarının dibinde bir kişinin cesedinin olduğu ihbarında bulundu.

Yapılan incelemede, yaklaşık 10 metrelik istinat duvarının altında su içerisinden çıkarılan cesedin Mehmet Aydın’a ait olduğu tespit edildi.

Aydın’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Turan'dan Kaz Dağları çıkışı: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi
AK Partili Turan'dan Kaz Dağları çıkışı: Keşke ilgililer süreci daha iyi yönetebilseydi
Davutoğlu vaz mı geçti? Gündem yaratan iddiadan sonra Selçuk Özdağ'dan yanıt!
Davutoğlu vaz mı geçti? Gündem yaratan iddiadan sonra Selçuk Özdağ'dan yanıt!
Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı
Dünkü gelişmeler yeni bir krize işaretti Erdoğan'dan Keşmir konusunda taraflara diyalog çağrısı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Türk askeri yetkili 'Fırat' operasyonunun tarihini açıkladı
Saatler sonra kontrol altına alınan orman yangınında sabotaj şüphesi
Saatler sonra kontrol altına alınan orman yangınında sabotaj şüphesi
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
MHP Genel Sekreteri'nden Akşener'e cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran kararname imzalandı
Venezuela'nın ABD'deki tüm varlıklarını donduran kararname imzalandı
Andre Ayew Cocu'nun yanına gidiyor
Andre Ayew Cocu'nun yanına gidiyor
İstanbul'da tramvaya su tankeri çarptı
İstanbul'da tramvaya su tankeri çarptı
Komünist Başkan Maçoğlu krizde! İşçi maaşlarını verecek durumda değiliz
Komünist Başkan Maçoğlu krizde! İşçi maaşlarını verecek durumda değiliz
Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı 314 tona çıktı
Merkez Bankası'nın sahip olduğu altın miktarı 314 tona çıktı
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Şarkıcı Elif Kaya Kaz Dağları için soyundu mesajı olay oldu
Yorumlar