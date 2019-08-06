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Falcao Galatasaray'a imza atıyor! Kritik gün belli oldu

Falcao Galatasaray'a imza atıyor! Kritik gün belli oldu

Galatasaray’ın 2+1 yıllık ön protokol imzaladığı Radamel Falcao, bu hafta sonuna kadar Aslan olacak.

Galatasaray'ın yolunu gözlediği Radamel Falcao adım adım sarı-kırmızılı kulübe yaklaşıyor. Bilindiği gibi Galatasaray, Falcao ile 3 yıllık ön anlaşma yaptı.

Sabah'ın haberine göre, Kolombiyalı futbolcu sezon başına tam 5.5 milyon Euro para alacak. Aslan'ın başarı kriterlerine göre bu rakam da artacak ve toplamda bir sezon boyunca 7 milyon Euro'ya ulaşabilecek.

Monaco golcü bulursa iş bitecek
Peki sorun ne? Sorun Monaco kulübü... Oyuncunun yıllık 8 milyon Euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Fransız ekibi menajer Mendes'e bir şart koştu: "Falcao'yu bırakıyoruz ama sen de bize bedelsiz, daha ucuz ve iyi bir golcü bulacaksın" Mendes ve Ahmet Bulut bu konuda çalışırken, 33 yaşındaki yıldız futbolcu da beklemeye geçti.



Galatasaray lehine yüzde 90
Önceki gün Monaco'ya dönen Falcao kritik görüşme için yarını işaret etti. Mendes ve Bulut bir kez daha Fransız temsilcisiyle masaya oturacak. Bu iş bu hafta ya bitecek ya da defter kapanacak. Ama bitme olasılığı Galatasaray lehine yüzde 90…



Mariano Diaz kararsız
Öte yandan Monaco, Radamel Falcao'nun yerine transfer etmek istediği Mariano Diaz için Real Madrid ile anlaştı ancak oyuncu ayrılma konusunda kararsız.

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