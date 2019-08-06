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TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 12 ülkeye eğitim desteği verecek

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TİKA'dan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 12 ülkeye eğitim desteği verecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinesinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkeye yönelik başlatılan eğitimlerin dördüncüsü Gine’de gerçekleştirildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile Türk ve Sudan Sağlık bakanlıkları iş birliğinde, TİKA tarafından uygulanan Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017 yılı sonunda başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Program kapsamında, bir yıllık eğitimini tamamlayarak eğitici olan 58 Sudanlı, tecrübelerini İİT üyesi ve TİKA ofislerinin bulunduğu 12 ülkenin sağlık personeline bu yıl itibarıyla aktarmaya başladı. İİT üyesi ülkeler nezdinde afet ve acil durumlarda müdahaleye yönelik eş güdüm ve ortak kapasitenin oluşturulması amacıyla oldukça önem taşıyan söz konusu eğitimler Cibuti, Çad ve Somali'den sonra Gine'de yapıldı.

Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi (ADG+) Modülü uyguladı

TİKA koordinasyonunda, Sudanlı ve Türk eğitmenlerinden oluşan ekip, Gine Sağlık Bakanlığı nezdinde 24 kişilik doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personelinin katıldığı Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi (ADG+) Modülü uyguladı.

Programla, eğitim alan kursiyerlerden eğitici adaylar seçilip kendilerine ileri seviye kurs ve eğitici eğitimi verilmesiyle birlikte Gine'de eğitmen kapasitesinin oluşturulması hedefleniyor.

Gine Sağlık Bakanı Başdanışmanı Dr. Mohamed Lamine Yansane ile Hastaneler Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Sekou Ahmed Tidiane'nin katıldığı törende, katılımcılara başarı durumlarına göre sertifikalar takdim edildi.

58'i eğitici 228 Sudanlı sağlık personeline ADG+ eğitimi verildi

Proje çerçevesinde, TİKA, SESRIC, Sağlık Bakanlığı tarafından İİT bünyesinde acil sağlık hizmetleri alanında liderlik rolü üstlenen Sudan'ın, söz konusu görevi ifa etmek üzere ihtiyaç duyduğu yerli eğitici havuzunun oluşturulması amacıyla 2017-2018 dönemi içerisinde, 58'i eğitici olmak üzere 228 Sudanlı sağlık personeline ADG+ eğitimi verilerek, Sudan'ın beşeri kapasitesinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler tamamlandı.

TİKA, ATKAP ile Türkiye'nin sağlık sektöründe elde ettiği kazanımları, dünyanın birçok farklı yerine taşırken, Senegal ve Uganda'da düzenlenecek eğitimlerle projeyi devam ettirmeyi hedefliyor.

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