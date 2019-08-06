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İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 18 gözaltı kararı

İzmir merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu! 18 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 12'si muvazzaf 18 kişiden 9'u gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün TSK yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri, büfe veya kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. 

Soruşturma kapsamında hava, deniz, kara ve sahil güvenlik komutanlıklarında aktif görevde bulunan 12 kişi ve 2 ihraç hava astsubayı, 1 istifa eden jandarma yüzbaşı, 1 istifa eden jandarma teğmen ve bunlarla irtibatlı 2 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 18 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Sabah saatlerinde İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Samsun, Muğla, Uşak ve Düzce illerinde terörle mücadele şube müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Yakalanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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