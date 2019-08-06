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Yusuf Yazıcı Lille formasını ilk kez giydi ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımının formasını ilk kez giydi. Yusuf'un yeni forma numarası 12 oldu

Yaklaşık 17,5 milyon euro karşılığında Trabzonspor'dan Lille'ye transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yeni takımının formasını ilk kez sırtına geçirdi.

‘Vira bismillah’
12 numaralı Lille formasını sırtına geçiren Yusuf, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak ‘Vira bismillah’ notunu paylaştı.



KAP açıklaması bekleniyor
Yusuf Yazıcı Trabzonspor’da 97 numaralı formayı giyiyordu. Trabzonspor’un transferi kısa süre içerisinde KAP’a açıklaması bekleniyor.

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