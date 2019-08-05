Sadece su kuyusu açtırmak istemişti sondaj ortaya çıkan görüntüyle şaşkına döndü
BATMAN'da çiftçilikle uğraşan Serhan Ramanlı isminde bir vatandaş, fıstık bahçesine su kuyusu açmak için yaptırdığı sondaj sırasında ortaya çıkan manzaraya şaşırınca yetkililerden yardım istedi.
Batman'ın Demirbilek Köyü'nde 70 dönümlü fıstık bahçesi bulunan Serhan Ramanlı, su kuyusu açmak için sondaj yaptırdı. Sondaj esnasında yerin altına tam 120 metre inilmesine rağmen su bulunamadı.
Su çıkmamasına üzülen Ramanlı, yerkabuğunun alt katmanlarındaki toprağın, kırmızı, sarı ve mavi renklerinde olduğunu gördü. Gördüklerine şaşıran ramanlı, yer altından soğuk hava geldiğini de iddia etti.
Gördükleri karşısında arazisinde araştırma yapılmasını talep eden Ramanlı, sondaj esnasında kuyudan ilk etapta kırmızı, ardından sarı ve son olarak da mavi çamurun gün yüzüne çıktığını söyledi. Bununla birlikte suyun altından soğuk havanın çıktığını iddia eden Ramanlı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Doğal gaz ya da petrol olabilir mi?: "Yaklaşık 4- 5 gündür açtığımız kuyudaki soğuk hava bitmeden yüzeye çıkıyor. Burada doğal gaz mı yoksa petrol yatağı mı var bilmiyorum. İlgili kurumların kuyuda araştırma yapmasını istiyorum. İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştım. 120 metreye kadar inildi ama suya rastlamadık"