Beşiktaş'ta kriz patlak verdi! İşte Beşiktaş'ın 4 eksiği

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, sahaya yansıttığı performans ile lig için umut vermedi.

Siyah-beyazlı kulüp bu yeni sezon hazırlıkları için Avusturya kampında beklenen performansı gösteremedi. Transfer döneminde de beklenen aksiyonu alamayan Beşiktaş hazırlık sürecinde umduğunu bulamadı.



Şenol Güneş sonrası başlayan Abdullah Avcı dönemi sahadaki performansıyla umut vermedi. İşte Beşiktaş'ın eksikleri



1. 4 maçta 6 gol yedi, gol atamadı

Şenol Güneş ile 4 sezondur alıştığı oyun yapısı değişen Beşiktaş'ta kadro büyük ölçüde aynı olmasına rağmen saha sonuçları oldukça kötüydü. Abdullah Avcı'nın, 4-1-4-1 sisteminde ısrar ettiği hazırlık maçları bu kadro yapısına uygun değildi. Değişim elbette her zaman sancılıdır ancak 4 maçta 1 gol dahi atamayıp 6 gol yiyen takımın sancıdan daha fazla rahatsızlığı var demektir.



2. Bambaşka bir deneyim yaşıyor

Futbolcular da teknik heyet de alınan sonuçlardan sonra büyük moral bozukluğu yaşıyor. Avcı'nın, özellikle istediği sol stoper ve sol kanat takviyesi bir türlü gelmedi. Kampın ilk maçında yaşananOrhan Ak krizi de keyifleri kaçıran bir başka unsurdu. Başakşehir'de kriz görmeyen Avcı, şimdi bambaşka bir deneyim yaşıyor. Bunu yönetmek de herkesin yapabileceği bir iş değil. Öyle ki basının karşısına Başkan Fikret Orman hariç kimse çıkmadı. Avcı ve futbolcular kampı takip eden basın mensuplarına bir röportaj vermedi. İlk kez böyle bir şey yaşanıyor.



3. Takımda tutmaya gerek yok

Beşiktaş'ta Tyler Boyd ve Douglas hariç yeni transfer yapılamadı. Eksik bir kadro yapılanması içerisinde hazırlık yapan siyah-beyazlılarda sol stoper ve sol bek her maç aksadı. Kartal'da bir Oğuzhan Özyakup sorunu olduğu gözle görülür bir gerçek… Eskiden maestro olan Oğuzhan, şimdilerde, "Boşa koydum dolmadı, doluya koydum almadı" deyimi gibi… 10 numara, 8 numara derken Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte 6 numara oldu ancak ne savunmada ne de hücumda varlığı hissedilmedi. Takımda tutmaya gerek yok denilecek oyuncular ise Lens ve Mirin.



4. Burak'ın sakatlığı moral bozdu

Hücumda saha içi liderini bulamayan siyah-beyazlılar, o kadar etkisizdi ki girdiği pozisyonlar bile parmakla sayılacak derecede azdı. Santrforda Güven ve Umut ilk 11 oyuncusu olabilecekperformansı veremedi. Orta alanda kampın en olumlu işler yapan ismi genç Muhayer Oktay'dı, durumun özeti de bu. Burak'ın Udinese maçında ilk kez forma giyip, sakatlanması kampın en moral bozan yanıydı çünkü sadece teknik heyet değil takım arkadaşları da golcü futbolcuya bel bağlamıştı. 6 haftalık yokluğunda alınacak forvetin vereceği katkı ne olur bilinmez amaBurak'ın yokluğu şampiyonluğa dahi mal olabilir.



Bolasie joker

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın sakatlığı planları altüst ederken, forvet hattı için gündeme gelen Yannick Bolasie için görüşmeler devam ediyor. Futbol Direktörü Ali Naibi, İngiltere çıkarmasında Everton ile temasa geçti ve oyuncuyu kiralamak istediklerini resmen iletti. 30 yaşındaki Kongolu oyuncunun hücumun her bölgesinde forma giymesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bu transfere olumlu bakmasını sağladı. Sol kanada bir takviye isteyen Avcı, gerektiğinde sol kanatta da kullanabileceği forvetin kadro kalitesi açısından önemli olacağını belirtirken, Cenk Tosun'un da takım arkadaşıyla görüşerek Beşiktaş'ı anlattığı ve transferinde önemli rol oynadığı kaydedildi.