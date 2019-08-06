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Köprüde terör estirdi! Utanmadan sosyal medya hesaplarında paylaştı

Demirören Haber Ajansı
Köprüde terör estirdi! Utanmadan sosyal medya hesaplarında paylaştı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde motosikletli maganda terör estirdi. Kendi canını ve vatandaşın canını hiçe sayan maganda, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir motosikletli, araçların arasından makas atarak ilerledi. Araçların yakınından geçen motosikletli, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

Sürücü, bu anları kask kamerasıyla saniye saniye kaydetti
Motosikletli, defalarca makas attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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